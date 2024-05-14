طارق حامد جاهز لمباراة ضمك والفيحاء بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - استعاد نادي ضمك خدمات لاعبه المصري طارق حامد بعدما اجتاز بنجاحٍ اختبارات طبية وبدنية.

ومن المنتظر مشاركة حامد أمام الفيحاء، الجمعة المقبل، في الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.

وكان كوزمين كونترا مدرب ضمك قد طلب من الجهاز الطبي، مطلع الأسبوع الجاري، الوقوف يوميًا على حالة المصري، للتأكد من جاهزيته التامة، مشددًا على الحاجة إليه ضد الفيحاء.

وكان طارق حامد قد تعرض لإصابة قوية الشهر الماضي، ما غيّبه أمام التعاون والأهلي وأبها ضمن الجولات الثلاث السابقة.

ويختتم ضمك موسمه بمواجهة الفيحاء ثم الاتحاد، وأخيرًا الرائد. وجمع الفريق 39 نقطة، وضمِن البقاء بين فرق دوري روشن.