الامارات | فاران يُغادر مانشستر يونايتد نهاية الموسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُغادر المدافع الفرنسي رافايل فاران صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع فريق "الشياطين الحمر" الذي لعب معه ثلاثة مواسم، وفقاً لما أعلن النادي الإنجليزي لكرة القدم.

وقال النادي في بيان "قدّم فاران الرقي والخبرة للفريق خلال 93 مباراة حتّى الآن. وساعد الفرنسي في الفوز بأوّل لقبٍ كبيرٍ لنا في ست سنوات حين رفع كأس إنجلترا 2023 على ملعب ويمبلي".

وأضاف "جميع من في يونايتد يشكرون رافا على خدمته ويتمنون له الأفضل في مستقبله".

وانتقل فاران (31 عاماً) إلى يونايتد قادماً من ريال مدريد الإسباني عام 2021 في صفقة قُدّرت بـ43 مليون دولار، ولعب بقميصه 93 مباراة في جميع المسابقات وسجّل هدفين.

وغاب المدافع الذي أعلن اعتزاله الدولي بعد خسارة نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين في قطر، عن فريقه منذ الخسارة أمام تشلسي 3-4 في 4 مايو بسبب الإصابة، لكنه قد يشارك مجدداً قبل انتهاء الموسم.

وقال فاران في فيديو نشره على حسابه عبر "إنستغرام": "إليكم، جمهور مانشستر يونايتد، فقد كانت سنوات رائعة في اللعب لهذا النادي المميّز وارتداء هذا القميص".

وأضاف "أوّل مرة ذهبت فيها إلى أولد ترافورد كلاعب لمانشستر يونايتد كانت خيالية، الأجواء كانت رائعة".

وتابع "وقعت في حبّ هذا النادي والجمهور. عليك أن تلعب لمانشستر يونايتد حتى تفهم ما يمثّله".

وأشار الفائز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات مع ريال مدريد إلى أنه "على الرغم من أننا خضنا موسماً صعباً، فأنا متفائل جداً حيال المستقبل. المالكون الجُدد (بينهم جيم راتكليف) آتون بخطة واضحة واستراتيجية رائعة".

وعانى فاران من الإصابات إذا غاب هذا الموسم عن 13 مباراة جراء تعرضه لثلاث إصابات، كما غاب في الموسم الماضي عن 15 مباراة وقبلها 19 مباراة وجميعها بسبب إصاباتٍ مختلفة.

ويعاني يونايتد على صعيد النتائج هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثامن راهناً وما زال عليه خوض مباراتين، وفشل في التأهّل إلى دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، لكنه يُمنّي النفس بالتتويج بكأس إنجلترا أمام مانسستر سيتي في النهائي الذي يُقام في 25 مايو.