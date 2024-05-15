من أكثر قائد في الأهلي تتويجا بدوري أبطال إفريقيا؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره فريق الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق الأهلي ضيفاً على فريق الترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق 18 مايو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في تونس.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي، كأكثر الأندية الأفريقية تتويجاً بلقب الأميرة السمراء، برصيد 11 لقباً.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية، قائمة القادة التاريخيين للنادي الأهلي الذين رفعوا كأس بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من حصد أول ألقابه في بطولة دوري أبطال أفريقيا في عام 1982، بعدما حقق الفوز على حساب فريق أشانتي كوتوكو الغاني في المباراة النهائية، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين، وكان كابتن الفريق في ذلك الوقت مصطفى يونس، والذي قام برفع لقب البطولة.

وحصل النادي الأهلي على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، في عام 1987، بعد الفوز على فريق الهلال السوداني في المباراة النهائية، بنتيجة هدفين دون مقابل، ليرفع كأس البطولة محمود الخطيب قائد النادي الأهلي في ذلك الوقت.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة، في عام 2001، بعد الفوز على فريق صن داونز الجنوب أفريقي في النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين.

وشهدت نسخة دوري أبطال أفريقيا، والتي توج بها المارد الأحمر على حساب النجم الساحلي التونسي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين، ليرفع كأس البطولة قائد الفريق الأحمر في ذلك الوقت هادي خشبة.

وحقق الأهلي لقبي دوري أبطال أفريقيا في نسختي 2006 و 2008، بعد الفوز في النهائي، على حساب الصفاقسي التونسي والقطن الكاميروني على الترتيب، وكان قائد الفريق في البطولتين شادي محمد والذي تمكن من رفع كأس البطولة، ليصبح أول قائد للفريق يحمل كأس البطولة في مناسبتين.

وفي نسخة البطولة عام 2012، تمكن النادي الأهلي من حصد اللقب، بعد الفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع كأس البطولة قائد الفريق في هذه النسخة حسام غالي.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا في عام 2013، بعد الفوز على فريق أورلاندو بيرتس الجنوب أفريقي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين، ليرفع لقب كأس البطولة قائد النادي الأهلي وائل جمعة.

ونجح الأهلي من تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا أعوام 2020، 2021، 2023، على حساب كلا من الزمالك المصري، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والوداد المغربي، وكان قائد الفريق في الثلاث مناسبات الحارس محمد الشناوي، ليصبح الشناوي أكثر قادة المارد الأحمر تتويجاً بكأس بلقب البطولة.

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