نهضة بركان يسابق الزمن لتجهيز نجمه قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية

سعى الجهاز الطبي لفريق نهضة بركان المغربي، لتجهيز المدافع عادل تاحيف، بالشكل الأمثل لمواجهة الإياب أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق نهضة بركان، الفوز على الزمالك، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية في المباراة التي لعبت يوم 12 مايو الجاري، على أن تلعب مباراة الإياب في القاهرة يوم 19 من الشهر الجاري.

وحسبما أفاد موقع “le360” المغربي، فإن الجهاز الطبي لنادي نهضة بركان، يسابق الزمن لتعافي عادل من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وأشار الموقع المغربي، إلى أن مدافع نهضة بركان، سيتواجد في قائمة الفريق التي ستتجه إلى القاهرة لمواجهة الزمالك في الإياب.

ومن المقرر أن تشهد مباراة الإياب لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية حضور الجماهير في استاد القاهرة الدولي بالسعة الكاملة له، والتي تتجاوز الـ50 الف مشجع.

وسبق للزمالك وأن توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية مرة وحيدة عام 2019 كانت على حساب نهضة بركان المغربي.