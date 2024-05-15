فأل خير لـ الاهلي.. تاريخ سيئ لنادي الترجي في النهائيات الأفريقية

يستعد نادي الترجي التونسي، لمواجهة نظيره وغريمه الاهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024، المقرر له يومي 18 و25 مايو الجاري.

ويحل النادي الاهلي، ضيفا ثفيلًا على نظيره الترجي يوم السبت المقبل 18 مايو، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب حمادي العقربي في تونس.

ويستعرض “كورة 365” تاريخ الترجي في النهائيات الأفريقية:

خاض نادي الترجي، 16 نهائيًا في المسابقات الأفريقية، تمكن من تحقيق اللقب في 7 مناسبات، وتعرض للهزيمة في 9 مواجهات.

وفي دوري أبطال أفريقيا، على وجه التحديد، خاض الترجي الرياضي التونسي، 8 نهائيات، حقق الفوز في 4، وخسر في مثلها.

ولعب مرتان في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية، فاز مرة وخسر مثلها.

وتأهل إلى نهائي الكونفدرالية، مرة واحدة وفاز فيها.

وتلقى الترجي 4 هزائم في كأس السوبر الأفريقي، بينما حقق الفوز مرة واحدة.

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الجدير بالذكر أن الترجي تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد، وحسم الاهلي تأهله بعد الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي 3-0.