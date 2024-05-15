رابح ماجر لـ "الخليج 365" : حسام حسن سيعيد منتخب مصر إلى مكانته الطبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نهى خورشيد:

كشف الجزائري رابح ماجر نجم فالنسيا وبورتو السابق رأيه في تولي حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وقال ماجر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : " حسام حسن يستحق أن يتولى تدريب المنتخب المصري فهو لاعب كبير لاعب قدم الكثير للمنتخب والكرة المصرية".

وأضاف: "يجب على المسؤولين والجماهير المصرية الوقف بجانب حسام حسن في ولايته مع الفراعنة ودعمه لعودة المنتخب إلى مستواه كما كان في السنوات الماضية".

واختتم حديثه قائلا: "أتوقع أن يتغير شكل ومستوى المنتخب على يد حسام حسن، وسيعود إلى مكانته الطبيعية".

وتولى حسام حسن صاحب الـ57 عاماً القيادة الفنية لمنتخب مصر، عقب رحيل البرتغالي روي فيتوريا.

وسبق لحسام حسن قيادة عدد من الأندية المصرية وعلى رأسها المصري البورسعيدي، الزمالك، الإسماعيلي، الاتحاد السكندري، بيراميدز وأخيرا فريق مودرن فيوتشر.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو يوم الخميس الموافق 6 يونيو فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.