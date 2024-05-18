"مات بعد شهور من وفاة والدته".. نجوم الرياضة ينعون أحمد نوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

نعى عدد من مشاهير الوسط الرياضي في الوطن العربي، المراسل المصري بقنوات "بي إن سبورتس" القطرية أحمد نوير، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، بعد أربعة أشهر فقط من وفاة والدته.

وكتب المعلق الرياضي خليل البلوشي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "بقلوب يعتصرها الحزن ننعى رحيل زميلنا العزيز أحمد نوير مراسل قنوات بي إن سبورتس، فقدنا اليوم قامة إعلامية كبيرة وزميلاً عزيزاً وروحاً طيبة، ومثال مشرف للمهنية و التفاني في العمل ونموذجاً يحتذى به في الأخلاق والاحترام، وزميلاً محبوباً من الجميع، نتقدم بخالص التعازي لعائلته وندعو لهم بالصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقام المعلق الجزائري حفيظ دراجي بنعي نوير عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، حيث كتب: "مصدوم و حزين لوفاة الزميل العزيز "أحمد نوير" مراسل قنوات بي ان سبورتس في القاهرة، أحد أفضل المراسلين وأطيب الزملاء ، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه وأهله الصبر والسلوان، رحل العزيز أحمد بعد أربعة أشهر عن وفاة والدته مخلفا ولدا وبنت حفظهما الله و رعاهما، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونشر نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" وائل جمعة، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً ينعى فيها نوير: "البقاء والدوام لله في وفاة الزميل والصديق العزيز أحمد نوير، ربنا يرحمه ويثبته ويغفرله ويرزق أهله الصبر والسلوان".

فيما قام نجم الكرة التونسية ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" طارق دياب، بنعى نوير من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الزميل أحمد نوير مراسل بي ان سبورتس في مصر في ذمة الله. تعازينا الحارة لعائلة الفقيد الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

وحرص حارس مرمى المنتخب المصري السابق عصام الحضري، على نعى نوير من خلال حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، الزميل أحمد نوير في ذمة الله اللهم ارحمه واغفر له وثبته وألهم أهله الصبر".

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