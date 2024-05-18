شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والترجي فى نهائى أبطال أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة التحدى أمام الترجى التونسى، مساء اليوم السبت، على ملعب حمادي العقربي فى رادس، بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسرى.

ج..تقام مباراة الأهلى والترجي فى العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وتذاع على شاشة قناة Beinsport .

ج..يقام لقاء العودة بين الأهلى والترجى التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا السبت المقبل 25 مايو باستاد القاهرة.

ج..تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 ، وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.

ج..يدير مباراة الأهلى والترجى التونسى، الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه كل من مقرار قوراري وأكرم الزرهوني، بينما يتواجد الليبي معتز إبراهيم كحكم رابع. وفي غرفة الفيديو سيكون المباراة الموريتاني دحان بايدة ساليما موكنسانجا من رواندا وجيرسون دوس سانتوس الأنجولي كمساعد ثالث، ويراقب المباراة المغربي يحيى حدقة.

ج..يتواصل غياب أحمد عبد القادر وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد الضاوي كريستو عن الأهلى في مباراة الترجى التونسى الليلة للإصابة، بجانب غياب محمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد لعدم القيد أفريقياً، بالإضافة لغياب حمزة علاء وخالد عبد الفتاح وطاهر محمد طاهر لأسباب فنية.