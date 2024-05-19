مدرب الترجي: أعرف ما سأفعله في لقاء الأهلي المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
كشف مدرب الترجي التونسي، ميجيل كاردوزو، سبب التعادل مع الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال ميجيل عبر قناة "بي إن سبورتس": "لعبنا جيدا في الشوط الأول ولكن تركنا المساحات في الشوط الثاني ولم نتمكن من استغلال الأجواء والجماهير وملعبنا".
وأضاف: "لدينا فريق شاب وهناك بعض اللاعبين الذين بحاجة للاعتياد على مثل هذه المباريات".
واختتم المدرب: "نتمتع بالطاقة ونعرف من سنواجه والأمور التكتيكية هي المهمة، وأنا كمدرب أعرف ما سأفعله في لقاء الأهلي المقبل".
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