"إصابتين فقط".. 7 غيابات للزمالك في مواجهة نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك من غيابات عديدة خلال مواجهة اليوم الأحد أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد انتهاء مباراة الذهاب بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويسعى الفريق الأبيض، لتعويض خسارة الذهاب، وتحقيق الفوز اليوم أمام نهضة بركان، حيث يكفيه الانتصار بهدف نظيف لتحقيق لقب البطولة.

7 غيابات للزمالك أمام نهضة بركان

ويغيب عن صفوف الزمالك خلال مباراة اليوم الأحد أمام نهضة بركان، 9 لاعبين لأسباب مختلفة وهم:

(محمود علاء) ــ أسباب فنية

(محمد أشرف روقا) - أسباب فنية

(مصطفى الزناري) ــ إصابة في العضلة الخلفية

(محمود عبدالرازق شيكابالا) ــ إصابة في العضلة الأمامية

(عبدالله السعيد) ــ لعدم القيد الإفريقي

(ناصر ماهر) - لعدم القيد الأفريقي

(سيف جعفر)- لعدم القيد الأفريقي

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