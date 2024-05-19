عودة ثنائي الأهلي من الإصابة قبل إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تعافى ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل مواجهة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن الثنائي أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا، عادا من الإصابة التي أبعدتهما عن مواجهة الترجي الرياضي التي أقيمت مساء أمس بملعب رادس الأوليمبي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح المصدر أن عبد القادر وكوكا شاركا في التدريبات الجماعية مع اللاعبين المستبعدين من رحلة تونس، مع كارلوس بيرنجر مطور الأداء وشاركا في التقسيمة الجماعية أيضًا.

وأكد المصدر أن الثنائي جاهزان للمشاركة في مواجهة الإياب المقرر لها السبت المقبل باستاد القاهرة أمام الترجي.

وأردف المصدر أن عمرو السولية لا يزال حتى الآن يواصل برنامجه التأهيلي وقرر الجهاز الطبي التمهل في الدفع به بالتدريبات الجماعية تجنباً لأي انتكاسة.

ويستضيف المارد الأحمر نظيره الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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