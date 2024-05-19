"يتفوق على الأهلي".. إنجاز تاريخي ينتظر الزمالك حال التتويج بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

ساعات قليلة وتنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي يحلم جماهير الأبيض التتويج بلقبها للمرة الثانية في تاريخه.

وتقام مباراة الزمالك ونهضة بركان في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، بحضور جماهيري سيتخطى 72 ألف مشجع.

ويكفي فريق الزمالك تحقيق الفوز بهدف نظيف من أجل التتويج بالبطولة بشكل رسمي، بعدما خسر في مباراة الذهاب التي أقيمت على الملعب البلدي ببركان بنتيجة (2\1).

رقم قياسي ينتظر الزمالك

وينتظر الفريق الأول لنادي الزمالك، رقما قياسيا جديدا في حال التتويج ببطولة الكونفدرالية الليلة، يتخطى بها غريمه التقليدي النادي الأهلي.

وفي حال حصول الزمالك على لقب كأس الكونفدرالية اليوم الأحد، سيصبح الفريق المصري الأكثر حصولا على اللقب بتتويجه ببطولتين.

وحقق الزمالك من قبل لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، عام 2019، وكان على حساب فريق نهضة بركان أيضا، بعد الفوز بركلات الترجيح، حيث انتهت حينها مواجهتي الذهاب والعودة بنفس النتيجة (1\0)، لكل فريق على أرضه.

وفي المقابل حقق فريق الأهلي لقبه الوحيد لبطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2013\2014، على حساب فريق سيوي سبورت الجنوب أفريقي، بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق الجنوب أفريقي (2\1)، وحقق الأحمر الفوز في العودة على استاد القاهرة بهدف قاتل سجله حينها عماد متعب.

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