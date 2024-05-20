شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى عن التتويج بالكونفدرالية: كان نفسنا نفرّح جماهير الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك، عن سعادته بعد تتويج فريقه ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على نهضة بركان المغربي في إياب الدور النهائي بهدف نظيف.

وقال صبحي، في تصريحات لقناة الزمالك: جماهير الزمالك عظيمة وخيالية، وأشكرهم وأهديهم الفوز، من مباراة الذهاب كان نفسنا نفرّح الجمهور اللي بقاله سنتين ما فرحش، وكنا نمر بظروف صعبة جداً وربنا كافئنا ببطولة قارية.

تأهل نادي الزمالك لبطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان ليتوج بلقب البطولة الكونفدرالية، منتظرًا الفائز من الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يستضيف الأهلي منافسه التونسي يوم 25 مايو الجاري.

يحصل نادي الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض.