شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتظام عبد القادر وكوكا فى تدريبات الأهلى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية غدا الإثنين في بداية التحضير لمباراة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، بعدما حصل الفريق الأحمر على راحة سلبية اليوم الأحد عقب العودة من تونس.

وتعادل الأهلي بدون أهداف مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي جمعتهما أمس السبت على ملعب حمادي العقربي برادس.

وينتظم الثنائي أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا لاعبي الأهلي في التدريبات الجماعية لفريقهما بدءا من غد الإثنين، عقب تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا.

وعانى عبد القادر من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، بينما تعرض كوكا للإصابة بكدمة في الركبة، تسببت في غيابهما عن مباراة الذهاب ضد الترجي التونسي.