شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يحتفل مع اللاعبين ويحيى جمهور الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي عبر تويتر فيديو لاحتفال البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك مع اللاعبين والجمهور عقب التتويج بلقب الكونفدرالية.

وعبر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربى.

وقال جوميز، في تصريحات له عقب المباراة، إن الزمالك استحق التتويج بلقب الكونفدرالية، موضحاً أن الاختلاف بين المباراتين هي الطريقة التي بدأ بها اليوم.

وأوضح المدير الفني للزمالك، أن الفريق الأبيض عمل كعائلة واحدة طوال الفترة الماضية من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية.

وتابع مدرب الزمالك: "أهنئ لاعبي بركان لأنهم كانوا خصما صعبا، ولاعبو الزمالك استحقوا كل شيء، الجماهير كانت رائعة بشكل لا يصدق".