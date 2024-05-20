شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري: مباراة نهضة بركان كانت صعبة.. والنهائيات تكسب ولا تلعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك، عن فوز الفريق اليوم بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي. وقال الجزيري في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "سعداء جدا بهذا الفوز والإنجاز وهدفنا كان إسعاد الجماهير التي حضرت إلى الاستاد اليوم لمساندتنا". وتابع: "المباراة كانت صعبة جدا اليوم ونهضة بركان فريق ليس سهلا، ولكن النهائيات تكسب ولا تلعب، ونهدي هذه البطولة للجماهير".

وتوج نادى الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربى، ليكون لقب الكونفدرالية الثانى للقلعة البيضاء فى تاريخه بعد التتويج بها فى 2019 بالفوز على نهضة بركان أيضا بضربات الترجيح.

يحصل نادى الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة فى إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف .

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى فى الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض .