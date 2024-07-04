تركي آل الشيخ ينشر مقطع فيديو كوميدي يجمع هؤلاء النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شارك المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو يجمع الفنان أحمد حلمي والنجم كريم عبدالعزيز، والإعلامي عمرو أديب.

ونشر "آل الشيخ" الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وقال عمرو أديب خلال الفيديو: " زمالك، زمالك"، وقاطعه "كريم": "أنا أهلاوي، كل الاحترام للزمالك بس أنا أهلاوي، أنا أهلاوي مجنون علشان تبقوا عارفين"، بينما قال أحمد حلمي: "أنا ممكن أتفرح على ماتش الأهلي والزمالك، الأهلي لما يشوط الكرة أشجع الاهلي، والعكس".

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أعلن في وقت سابق انطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والتي تستضيفها الرياض بداية من 3 يوليو حتى 25 أغسطس المقبل.

يذكر أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن أيضا إقامة عدد من الفعاليات الترفيهية بالتزامن مع إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالمملكة، والتي تشمل 6 مسرحيات، والعديد من الحفلات الغنائية.

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