لماذا سخر وولفرهامبتون من فابريزيو رومانو في فيديو الإعلان عن صفقة بيدرو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، قبل يومين، التعاقد مع بيدرو ليما ظهير فريق سبورت ريسيفي البرازيلي، وشهد مقطع الفيديو الخاص بالإعلان عن الصفقة، تسليط الضوء على منشور للصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي وولفرهامبتون، عبر موقع التغريدات "إكس"، مقطع فيديو لغرفة تضم شعار النادي وعلم البرازيل، بالإضافة إلى صور وهاتف بيدرو، بعدها سلط الضوء على جهاز كمبيوتر يعرض منشور سابق لرومانو، واختير الوضع الصامت لهذا المنشور، ثم ظهر اللاعب في الغرفة وهو يوقع على العقود.

وسلط نادي وولفرهامبتون الضوء على رومانو، ساخرا منه، بسبب منشور في 14 فبراير الماضي، يقول فيه إن ليما ظهير فريق سبورت ريسيفي البرازيلي، اتفق شفهيا مع تشيلسي وذكر قيمة الصفقة (7 ملايين يورو إضافة إلى 3.5 ملايين كمتغيرات) وأن وكيل أعمال اللاعب سافر إلى لندن لإتمام الاتفاق.