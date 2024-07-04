"المنتخب بيشحت".. ميدو يفجر مفاجأة بشأن الدوري ويوجه رسالة للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، مفاجأة بشأن تأجيل مباريات الدوري الممتاز، منتقدا رفض الأندية المصرية ترك لاعبيها لـ منتخب مصر الأولمبي استعدادًا لخوض أولمبياد باريس 2024.

وقال ميدو في لقاء تلفزيوني عبر قناة "المحور": "المنتخب الأولمبي لا صاحب لهـ للأسف (بيشحت) اللاعبين من الأندية، وعلى الأندية أن تكون أكثر مرونة في فكرة دعم منتخبها".

وأضاف: "على الأندية أن تكون منفتحة بترك لاعبيها لمنتخب مصر، وتم مد وقت إرسال قائمة المنتخب الأولمبي حتى الساعة 1 صباحا بعد طلب مسئولي المنتخب".

وأتم تصريحاته: "هناك اتجاه قوي لتأجيل بطولة الدوري لإقناع الأندية بالسماح للاعبيها بالانضمام للمنتخب الأولمبي، وهذا أمر غريب بصراحة".

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