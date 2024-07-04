"عودة إمام وتغيير هجومي".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الداخلية بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يستضيف الفريق الأول للنادي الأهلي، نظيره الداخلية، في السابعة مساء اليوم الخميس على استاد السلام في الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، اللمسات النهائية على خطة الأهلي المناسبة لمواجهة الداخلية خلال المران الختامي أمس الأربعاء.

وشهد المران اعتماد المدير الفني على عودة مشاركة إمام عاشور من بداية المباراة، وأيضا يتواجد أحمد عبدالقادر في خط الهجوم.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد.

الوسط: إمام عاشور وعمرو السولية وأليو ديانج.

الهجوم: حسين الشحات ووسام أبو علي وأحمد عبدالقادر.

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