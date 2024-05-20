شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: كان من الصعب عدم التتويج بالكونفدرالية فى وجود هذه الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد مجدي مدرب الزمالك، على فوز فريقه بلقب الكونفدرالية، عقب التغلب على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في غياب نهائي البطولة.



وقال مجدي، في تصريحات تليفزيونية: "كان صعب الجمهور ده كل يحضر وما ناخدش البطولة في أرضنا، وتمكننا من الفوز على دريمز الغاني وفي مباراة نهضة بركان الماضية لم نقدم مستوى جيد في الشوط الأول".



وأضاف: "كان كل تركيز اللاعبين والجهاز والجمهور الذي حرص على التواجد من الثانية ظهرا على الفوز، واللاعبون يستحقون ذلك والجماهير أيضا".



وتابع: "أدينا بشكل جيد أول ثلث ساعة ومن جانب واحد وأحرزنا هدف، وكان بإمكاننا إحراز الهدف الثاني للطمأنينة وعدم الانتظار حتى صافرة المباراة من أجل معرفة بطل الكونفدرالية".



وعن إصابة أحمد حمدي، قال: "حمدي لاعب مؤثر وبعد تعرضه لإصابة شارك أبواما وهو لاعب مؤثر وكل اللاعبين أدت بنسبة 100% وساهمت في فوز الزمالك بالكونفدرالية".

وتوج نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي، ليكون لقب الكونفدرالية الثاني للقلعة البيضاء في تاريخه بعد التتويج بها في 2019 بالفوز على نهضة بركان أيضا بضربات الترجيح.

ويحصل نادي الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض.