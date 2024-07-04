محمد الخنسا: حزب الله لم يُقاطع يومًا بكركي وحريصون على اللقاءات الوطنية

ذكر المسؤول عن ملف علاقات "حزب الله" مع المراجع والقوى والتيارات المسيحية محمد سعيد الخنسا، "أننا لم نصدر أيّ تعليق بعد عظة" البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، "لكن كان هناك انزعاج كبير لدينا فجمهورنا حساس عندما يوصف بصفات غير سليمة".

وأشار، في حديث عبر قناة الـ"أو تي في"، إلى "أننا تلقينا عدة توضيحات منها توضيح النائب فريد الخازن والمسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض بإيجابية ونأمل أن يُبنى على هذه الأمور للمستقبل".

وشدد الخنسا على "أننا لم نقاطع يومًا بكركي وحريصون على اللقاءات الوطنية ولا شيء يمنع اي لقاء بالمستقبل".