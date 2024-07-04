أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:55 من صباح يوم الخميس 04-07-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان ثقيل وأصابوه إصابة مباشرة حيث اندلعت فيه النيران ودمروا أجزاءً منه وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة".
ولفت في بيان آخر إلى أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس 04-07-2024 موقع المرج بصاروخ بركان ثقيل وأصابوه إصابة مباشرة".
إلى ذلك، أكّد الحزب أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس 04-07-2024 موقع البغدادي بصاروخ بركان ثقيل وأصابوه إصابة مباشرة".
هذا، وأعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد هادي أحمد شريم "حيدر" مواليد عام 1996 من بلدة حولا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله نعى أحد عناصره: دمرنا أجزاء من موقع رويسات العلم واستهدفنا موقعي المرج والبغدادي بصواريخ بركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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