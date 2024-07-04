بهاء الحريري عرض مع سفير بريطانيا مشروعه السياسي الإنمائي والمستجدات في لبنان والمنطقة

التقى رجل الأعمال بهاء الحريري، في مقر اقامته في فندق "فينيسيا"، سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول. وعرض الحريري مع السفير البريطاني آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، كما جرى الحديث عن المشروع السياسي الإنمائي الذي يحمله الحريري وعن برنامج زيارته إلى لبنان.

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