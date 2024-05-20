محمد صبحي يكشف كواليس حديثه مع عواد قبل مباراة النهائي ضد نهضة بركان

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك، عن كواليس الحديث بينه وبين محمد عواد حارس الأبيض الأساسي، قبل مباراة اليوم في إياب نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان، والتي فاز بها الفريق الأبيض وحصد اللقب.

وقال صبحي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "جمهور الزمالك هم الأعظم في التاريخ، وحصد هذه البطولة هو هديتنا لهم".

وتابع: "أتمنى التوفيق لنا الفترة المقبلة وللجهاز الفني ومجلس الإدارة بالكامل الذي ظل يدعمنا طوال الفترة الماضية".

وأتم: "تحدثت مع عواد قبل المباراة مباشرة وقولتله أنا في ضهرك، وأبذل مجهودك وأعمل الي عليك والتوفيق يأتي من الله فقط، ولا تركز مع أي شيء أخر".