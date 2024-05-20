محمد شحاتة: الزمالك استحق التتويج بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد شحاتة نجم فريق الزمالك أن الفربق الأبيض استحق الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي في مباراة الليلة.

وقال محمد شحاتة نجم فريق الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع محمد فاروق :" سعيد بالتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية مع نادي الزمالك ومن وجهة نظري أن جمهور الزمالك كلمة السر في التتويج بالكونفدرالية".

وتابع:" الحمدلله ربنا قدرنا نسعد جماهير نادي الزمالك التي حضرت إلى ستاد القاهرة الدولي ونفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ".