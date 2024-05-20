مصدر يكشف موقف الأهلي بعد تشخيص إصابة علي معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء توفر دعمها الكامل لعلي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتسانده، بعد تعرضه للإصابة في مباراة الترجي الرياضي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

من جانبه، أعلن الأهلي منذ قليل أن الأشعة التي أجراها علي معلول مساء اليوم أثبتت إصابته بقطع جزئي في وتر أكيلس، وسوف يخضع لجراحة غدًا بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.

وقال مصدر مطلع بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة، إن معلول سوف يخضع لجراحة اليوم والنادي يدعمه بكل قوة ويسانده ولن يتخلي عنه.

وأضاف:" دعم معلول ليس لأنه لاعب فقط في الفريق ولكنه ابن مخلص وهناك ثقة كاملة في عودته من جديد بنفس قوته للملاعب"

وأوضح، أن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالإشراف علي قطاع الكرة كان يتابع منذ إجراء أشعة الرنين مساء الأحد الموقف كاملًا.

ولفت إلى أن هناك تعليمات واضحة لدى الجهاز الطبي وخالد بيبو مدير الكرة والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة بتقديم كل شئ يحتاجه معلول وإجراء الجراحة بسرعه والتأهيل في أفضل مكان حتي لو كان خارج مصر.

وقال، إن علاقة الأهلي بمعلول ليس مرتبطة بعقود أو أوراق ولا مجال للحديث فيها بأي شكل والنادي لن يتركه أو يتخلي عنه .