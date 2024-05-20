"قدمنا مباراة مميزة".. أول تعليق من عمر جابر عقب تتويج الزمالك بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

علق عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تتويج الفارس الأبيض بلقب كأس الكونفدرالية للموسم الحالي 2023-2024.

وتمكن الزمالك من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل مع فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة هدفين لكل فريق بمجموع المباراتين، مستفيداً من الهدف الذي سجله الجزيري في المغرب.

وقال عمر جابر في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب نهاية المباراة: "التتويج بالكونفدرالية جاء في توقيت مهم جداً بالنسبة للفريق، والزمالك معتاد على التتويج بالبطولات".

وأضاف: "بدأنا المباراة بشكل قوي ومميز، ولكننا تراجعنا للخلف بعد ذلك للحفاظ على النتيجة".

وتابع: "أبارك لجمهور الزمالك العظيم التتويج باللقب، فهو جمهور كبير ويستحق الفرحة".

وواصل: "كنا نتدرب على الكرات الثابتة، أثناء الإحماء، ودخلت في كرة مشتركة مع أحمد فتو بسبب الحماس الزائد، وما زلت أشعر بألم حتى الآن".

واختتم: "الفريق قدم مباراة مميزة، ونجحنا في التتويج بكأس الكونفدرالية".

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