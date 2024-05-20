المندوه: جوميز مستمر مع الزمالك بعد الفوز بلقب الكونفيدرالية ونعمل على تجديد عقد زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك المصري سعادته الشديدة بتتويج الفريق ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية)، بعد الفوز علي نهضة بركان المغربي 1 / صفر، في إياب النهائي.

وقال المندوة في تصريحات تليفزيوينة لقناة "اية تي سي" ، اليوم الأحد، إنه فخور للغاية بجماهير النادي، التي ساندت ودعمت الفريق بشكل قوي خلال المباريات الأخيرة، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تكون بداية للتتويج بالمزيد خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف:" البرتغالي جوميز مدرب الفريق، سيكمل تعاقده مع نادي الزمالك بكل تأكيد، ونحن نحتاج للاستقرار، ومجلس الإدارة يدعم ذلك في المرحلة الحالية، ولاعبو الزمالك تحملوا موسما شاقا للغاية".

واختتم تصريحاته: "سنعمل على تحقيق الاستقرار وتجديد عقود كل اللاعبين بمن فيهم أحمد مصطفي زيزو، وأتمنى كل الخير لنادي الزمالك".