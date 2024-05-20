الامارات | مدرب مؤقت لمنتخب كوريا الجنوبية.. بانتظار بديل كلينسمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيّن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم دو-هون كيم كمدرب مؤقت جديد للمنتخب الوطني، من أجل قيادته في مباراتيه المقبلتين ضمن تصفيات مونديال 2026، وذلك بانتظار إيجاد خلف للألماني يورغن كلينسمان.

وسبق للاتحاد أن استعان بسون-هونغ هوان، مدرب منتخب تحت 23 عاماً، للاشراف على المنتخب الأول في مباراتيه مع تايلاند (1-1 و3-0) في الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة الثالثة التي يتصدّرها الكوريون برصيد 10 نقاط، بفارق ثلاث عن الصين الثالثة و6 عن تايلاند، ما يجعلهم بحاجة الى نقطة من مباراتيهم المتبقيتين للتأهل الى الدور الثالث.

وقرّر الاتحاد الاعتماد على مدرب موقت جديد في المباراتين الأخيرتين المقرّرتين في 6 و11 يونيو ضد سنغافورة والصين لأنه "من المحتمل ألا يتم الانتهاء من المفاوضات بشأن تعيين المدرب الوطني قبل مباراتي يونيو" وفق ما أفاد الإثنين، مضيفاً "كي نكون جاهزين لمثل هذه الحالة (عدم إيجاد مدرب دائم في الوقت المناسب)، قرّرنا تعيين دو-هون كيم مدرباً مؤقتاً للمباراتين".

وتوّج كيم (53 عاماً) بلقب الدوري الكوري الجنوبي مع أولسان عامي 2017 و2020 وقاده أيضاً الى لقب دوري أبطال آسيا في 2020.

لكن تجربته التدريبية الأخيرة مع لايون سيتي سايلرز السنغافوري انتهت بشكل مثير للجدل بعدما قام بنطح مساعد المدرب في فريق تامبينز روفرز في 24 يوليو 2022 ما أدى الى إيقافه لثلاث مباريات، وهو الأمر الذي دفعه الى التقدم باستقالته.

وأقيل كلينسمان من منصبه بعد الخروج من نصف نهائي كأس آسيا في قطر عقب الخسارة أمام الأردن الوصيفة 0-2 في السادس من فبراير.

واعتبر رئيس الاتحاد تشونغ مونغ-جيو أن كلينسمان "فشل في إظهار القدرات الإدارية والقيادة المتوقعة من المدرّب الوطني في مجالات التكتيكات والإدارة الشخصية ونهج العمل وغيرها من المجالات الضرورية لتحقيق القدرة التنافسية للمنتخب".

وتابع "لم يرق نهج وتنافسية كلينسمان كمدرب إلى مستوى التوقعات (...) لذلك قرّرنا تغيير الادارة قبل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026".