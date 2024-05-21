الامارات | رونالدو يرفض بيع بلد الوليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو، رئيس نادي بلد الوليد الإسباني وأكبر مساهميه، عرضاً لبيع النادي لشركة (Inexo) للمقاولات مقابل 28.7 مليون يورو.

يأتي عرض الشركة، التي تم إنشاؤها منذ 13 عاماً، بعد أسابيع من بيع حصة اللاعب في نادي كروزيرو البرازيلي.

وأعلن راديو بلد الوليد عن رفض بطل العالم مع "السيليساو" بيع 66% من حصته في أسهم النادي الإسباني، البالغة 82%، الذي ينافس من أجل الصعود المباشر لدوري الدرجة الأولى "الليغا" قبل جولتين من نهاية دوري الدرجة الثانية.

ويعد عرض (Inex) بعيداً عن القيمة الفعلية للنادي في القسم الثاني والمقدرة بين 40 و50 مليون يورو، وبين 70 و80 مليون يورو في الدرجة الأولى.

وأضافت المحطة الإذاعية أن الشركة مستعدة لبيع نسبة 66% من حصة رونالدو في أسهم النادي الأندلسي مقابل 28.7 مليون يورو، مع دفع 10 ملايين يورو بعد البيع مباشرة، ومثلها نهاية العام المقبل، ثم المبلغ المتبقي، 8.7 مليون يورو، بنهاية يونيو 2027.