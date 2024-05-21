الامارات | صدمة في اتحاد جدة.. بنزيما يجهز تفاصيل الرحيل من منزله الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت تقارير إعلامية عن أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما يرغب في الرحيل عن اتحاد جدة بعد تجربة قصيرة في الدوري السعودي.

قالت صحيفة ريليفو الإسبانية إن بنزيما غير راضٍ على مستوى الدوري السعودي وعن محصلته مع اتحاد جدة.

وتابعت أن مهاجم ريال مدريد السابق وخلال زيارته الأخيرة لمدريد لتلقي العلاج، شارك من حوله "مغامرته الحزينة" في السعودية.

وواصلت: "استغل المهاجم الفرنسي، الذي يتعافى تماماً من كسر في ربلة الساق، رحلته إلى مدريد لإنهاء بعض تفاصيل منزله الجديد في قلب لا موراليخا، وفي نفس الوقت للتنفيس عن التجربة "المخيبة للآمال" في السعودية".

ويرتبط الفرنسي البالغ من العمر 36 عاماً بعقد مع الاتحاد السعودي حتى عام 2026.

وقالت ريليفو: "يأمل بنزيما في الرحيل عن الدوري السعودي بعد تجربة غير موفقة". مشيرة إلى أن مهاجم "الديوك" سابقاً يعكف على إتمام بعض التفاصيل في قصره بإسبانيا.