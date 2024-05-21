5 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة فيوتشر بالدوري المصري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر الخميس المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يغيب خمس لاعبين عن صفوف الفريق الأبيض وهم.. محمود شيكابالا لإصابته في العضلة الأمامية، وأحمد حمدي لإصابته في الركبة ومحمد شحاتة لإصابته في مباراة نهضة بركان الأخيرة.

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كما يغيب الثنائي محمود الونش ومحمد عبد الشافي لعدم انتهاءهما من البرنامج التأهيلي بعد إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون في مباراة الإياب.

يُذكر أن نادي الزمالك ينتظر الفائز من مباراة الأهلي والترجي التونسي ليواجهه في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وعلى صعيد بطولة الدوري المصري الممتاز يحتل نادي الزمالك المركز الـ13 بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة، حصدها الفريق من 15 مباراة.