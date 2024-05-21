النصر السعودي يضع شرط مثير لرحيل فوفانا

ياسر رشاد - القاهرة - اشترطت إدارة نادي النصر السعودي، للموافقة على بيع سيكو فوفانا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الإيفواري فوفانا صاحب الـ29 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، حيث يعود إلى النصر في الصيف.



وأوضح الإعلامي أحمد الجدي، أن إدارة نادي النصر السعودي، طلبت أن تقوم الأندية الراغبة في ضم اللاعب بدفع كامل راتبه السنوي، في ظل وجود اهتمام سعودي بضمه.



وكتب الجدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “ادارة نادي النصر طالبت الاندية التي ترغب بالتعاقد مع اللاعب فوفانا دفع كامل راتبه السنوي”.



وتابع: “نادي الاتفاق لديه رغبه جادة بالتعاقد معه ، بالاضافة لنادي سعودي”.

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 78 نقطة، وضمن تأهله إلى دوري أبطال آسيا.