شوبير يساند لاعب الزمالك بهذه الطريقة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ساند حارس نادي الأهلي، مصطفى شوبير، لاعب فريق الزمالك أحمد حمدي بعد إصابته.

وأعلن نادي الزمالك في الساعات الماضية إصابة أحمد حمدي بالرباط الصليبي في مباراة نهضة بركان الأخيرة.

ونشر شوبير عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي لمنصة إنستجرام صورة لأحمد حمدي، وعلق: "ألف سلامة عليك يا حبيبي، إن شاء الله هترجع أحسن من الأول".

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