آرني سلوت: يستحيل تجاهل العمل مع ليفربول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف آرني سلوت، مدرب فريق فينورد روتردام الهولندي السابق، بأنه من المستحيل رفض «أحد أكبر الأندية في العالم»، بعد تأكيد تعيينه خلفا للألماني يورجن كلوب في فريق ليفربول الإنجليزي.

وعلمت وكالة (بي أيه ميديا) أن سلوت، الذي سيصبح المدير الفني لليفربول خلفا لكلوب، وقع عقدا لمدة 3 أعوام، حيث من المقرر أن يتولى منصبه رسميا في الأول من يونيو المقبل، شريطة حصوله على تصريح العمل.

وفي رسالة وداع بعثها لمشجعي فينورد على موقع النادي الرسمي، قال سلوت «من المؤكد أنه ليس قرارا سهلا أن تغلق الباب خلفك في ناد عشت فيه الكثير من اللحظات الرائعة، وعملت بنجاح مع العديد من الأشخاص الرائعين».

وأضاف «ولكن كرياضي، من الصعب تجاهل فرصة أن تصبح مديرا فنيا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بأحد أكبر الأندية في العالم. أنا ممتن لفينورد لاستعدادهم للتعاون في هذه الصفقة».

ووجد ليفربول ضالته في سلوت (45 عاما)، ليتولى مسؤولية الفريق بدءا من الموسم المقبل، وأسهمت رغبة المدرب الهولندي في الرحيل للنادي الإنجليزي في تسهيل الأمور.

واتسمت الإجراءات التي اتخذتها إدارة ليفربول بالسرية في الأسابيع الأولى من المفاوضات مع سلوت، قبل أن يعلن المدرب أن النادي الأحمر سيكون وجهته المقبلة في مؤتمره الصحفي الأخير مع فينورد الجمعة الماضي.

وذكرت تقارير إخبارية أن ليفربول دفع تعويضا بقيمة 9.4 ملايين جنيه إسترليني (12 مليون دولار) لفينورد للحصول على خدمات سلوت.