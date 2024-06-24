الخليج 365 يكشف تفاصيل العرض السعودي لضم لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تلقى النادي الأهلي عدة مكالمات من فريق بالدوري السعودي من أجل ضم جناح الفريق بيرسي تاو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" تفاصيل العرض، حيث أكد أن هناك مكالمات بين الطرفين نادي الخلود السعودي والأهلي المصري.

وأوضح المصدر أن الأهلي طلب من النادي السعودي تقديم عرض رسمي للاعب يتضمن قيمة مالية.

وأكد المصدر أن المارد الأحمر سيبدأ في بحث موقف اللاعب ووكيله والجهاز الفني وحال موافقتهم، سيبدأ أمير توفيق مدير التعاقدات التفاوض علي المبلغ المالي ولكن حتى الآن ليس هناك أي عرض رسمي.

وكانت قد ربطت عدة تقارير صحفية اسم اللاعب الجنوب إفريقي بنادي الخلود السعودي.

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