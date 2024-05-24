"تحقيق اللقب ورسالة في غرفة الملابس وساحر".. المؤتمر الصحفي لمدرب الترجي قبل مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني للترجي التونسي، عن مواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في الثامنة مساء غدا، على ستاد القاهرة الدولي.

وقال كاردوزو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "جهزنا للنهائي مثلما نحضر لكل مباراة، وفخورون بما حققناه وبالوصول إلى النهائي، جئنا إلى القاهرة لتحقيق اللقب، واسم نادينا في حذ ذاته هو إصرار على تحقيق اللقب، التأهل إلى النهائي كان حلما، ونريد تحقيق حلمنا أمام الأهلي، نحن لدينا تاريخ كبير، نحترم الأهلي جيدًا وأيضًا هم يحترمون، كل استعداداتنا على ما يرام، لا نفكر في لاعبي النادي الأهلي، أفكر في تجهيز لاعبي فريقي فقط".

وأضاف: "في مباراة صنداونز، كتبت رسالة معينة للاعبين في غرفة الملابس، هل يمكننا الوصول لأبعد حد في البطولة؟، ولم أفكر في باقي مشوارنا، لكننا كنا نعمل على تخطي كل مباراة فقط، وسعيد جدًا بالمشوار الذي خضناه في البطولة، الفائز ليس من يفوز باللقب فقط، لكن بالنسبة لي الفريقين أبطال، يجب أن نخوض المباراة بدون خوف، ونستخدم كل أسلحتنا، أنا لا أؤمن بالسحر، لكن أؤمن بالساحر وهو الشخص الذي يسعى ويجتهد كل يوم لتحقيق أهدافه، هذه فلسفتي في التدريب".

وواصل: "وصلنا للنهائي، فهذ يدل على أننا لدينا لاعبين عمالقة، ولدي ثقة كبيرة فيهم، ونحن قادرون على تخطي الصعاب، نحن في النهائي لأن اللاعبين لديهم حب كبير للنادي، وعندما تضع هذا الأمر في الاعتبار سنحقق أفضل النتائج، العمل والروح الانتصاريه، هذا ما سنقوم به في المباراة، لعبنا مباريات صعبة كثيرًا هذا الموسم، بريتوريا لها ظروفها وأبيدجان لها ظروفها وكذلك القاهرة أيضًا، علينا خلق طرق للفوز في كل مكان نذهب له، لدينا مزيج من اللاعبين الكبار والشباب، وأنا سعيد بهذا الأمر".

اقرأ أيضًا:

"بتعليق مصري".. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي مجانا

ءبالقوة الضاربة.. الخليج 365 يكشف قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا