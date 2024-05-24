تطورات اصابة مالكوم نجم الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض النجم البرازيلي مالكوم لاعب نادي الهلال السعودي خلال مواجهة الطائي التى جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق نادي الهلال فوزًا عريضًا على الطائي بنتيجة (3-1) ضمن منافسات دوري روشن لكرة القدم في إطار الجولة 33.

تطورات في إصابة نجم الهلال السعودي

وخضع نجم الهلال السعودي لبعض الفحوصات الأولية التى أكدت أن الإصابة غير مقلقة، فيما أشارت بعض المصادر الى أن نجم الهلال السعودي كان من المفترض أن يقوم بعملية تنظيف لغضروف الركبة في شهر يونيو المقبل.

وسيجري مالكوم خلال الساعات المقبلة مزيدًا من الأشعة والفحوصات للتأكد من حجم الإصابة.

ويحتفل الهلال ببطولة دوري روشن على ملعبه غدًا الجمعة في الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة بعدما تعذر ملعب المملكة أرينا في استضافة المواجهة والاحتفال.