ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو عن التشكيل الرسمي لخوض مباراة سموحة المقرر لها بعد قليل باستاد بتروسبورت في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل فاركو الرسمي أمام سموحة في الدوري

حراسة المرمى: محمد نديم

الدفاع: جابر كامل - أحمد عوض – ياسين مرعي – جيفرسون إينكادا

الوسط: أحمد البحراوي – محمد فخري – محمود عماد

الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – سيف تيري

ويحتل فاركو بقيادة أحمد خطاب المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين الحادي عشر والثالث عشر وحق فاركوأربعة انتصارات وتعادل 8 مرات وخسر عشر مباريات وسجل 21 هدفا ودخل مرماه 31 هدفا.