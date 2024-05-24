يورو 2024.. ضربة البداية حسمها السوفيت

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق قطار بطولة كأس أوربا للمنتخبات بعد معاناة طويلة تحت مسمى كأس الأمم الأوربية عام 1960 وكعادة البطولات الكروية الكبرى كان لفرنسا دور كبير في إقامتها حيث استضافت العاصمة الفرنسية باريس على ملعب حديقة الأمراء الشهير المباريات النهائية للبطولة التي جرت بين أربعة منتخبات بنظام خروج المغلوب.



انطلقت التصفيات بمشاركة ١٧ منتخبا وعانت البطولة في نسختها الاولى من غياب منتخبات كبيرة وطريقة كان أبرزها منتخب ألمانيا الغربية حامل لقب بطولة كأس العالم ١٩٥٤ ومنتخب ايطاليا ومنتخب أسبانيا الذي انسحب من البطولة بعد إجراء القرعة حيث رفض السفر إلى موسكو لملاقاة منتخب الإتحاد السوفيتي احد أبرز منتخبات اوربا في ذلك الوقت لاسباب سياسية وخلافات بين البلدين.



التصفيات الأولية أسفرت في نهايتها عن تأهل أربعة منتخبات منها ثلاثة منتخبات من منتخبات المعسكر الشرقي في أوربا وهي منتخب الإتحاد السوفيتي بقيادة حارسه الأسطوري ليف ياشين و منتخب تشيكوسلوفاكيا و منتخب جمهورية يوغوسلافيا واخيرا انضم لهم منتخب فرنسا بصفته منتخب الدولة المنظمة.



في المباراة الاولى نجح منتخب يوغوسلافيا في الفوز على منتخب الدولة المستضيفة فرنسا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد مباراة ملحمية .

وفي المباراة الثانية فرض منتخب روسيا افضليتهبشكل كامل على المنتخب التشيكي ونجح منتخب الإتحاد السوفيتي السابق في الفوز بثلاثة أهداف مقابل لاشىء ليتأهل لمواجهة المنتخب اليوغوسلافي في أولى المباريات النهائية لبطولة أوربا.



المباراة شهدت تقدم منتخب يوغوسلافيا بهدف الا ان منتخب الإتحاد السوفيتي عاد في النتيجة خلال الوقت الأصلي الذي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ليلجا المنتخبين إلى الوقت الإضافي الذي شهد تسجيل منتخب الأتحاد السوفيتي لهدف الفوز قبل النهاية بست دقائق ليرفع الكأس في نسخته الاولى .



حقائق :

البطل : الأتحاد السوفيتي

الوصيف : يوغوسلافيا

الدولة المنظمة : فرنسا

الهداف : فرانسوا هويت ( فرنسا )و فالنتين ايفانوف ( الأتحاد السوفيتي ) و فيكتور بوديلينك ( الأتحاد السوفيتي ) و ميلان جاليتش ( يوغو سلافيا ) و درزان جيركوفيتش ( يوغوسلافيا ) – هدفين .

نتائج البطولة :

فرنسا – يوغوسلافيا : 4/5

الأتحاد السوفيتي – تشيكوسلوفاكيا : 3/0

مباراة المركز الثالث :

تشيكوسلوفاكيا – فرنسا : 2/0

المباراة النهائية :

الأتحاد السوفيتي – يوغوسلافيا : 2/1



منتخب البطولة حسب موقع الأتحاد الأوربي لكرة القدم :

ليف ياشين ( الأتحاد السوفيتي )

فلاديمير دوركوفيتش ( يوغوسلافيا )

لاديسلاف نوفاك ( تشيكوسلوفاكيا )

أيجور نيتو ( الأتحاد السوفيتي )

جوزيف ماسوبست ( تشيكو سلوفاكيا )

فالنتين أيفانوف ( الأتحاد السوفيتي )

سلافاماتريفيلي ( الأتحاد السوفيتي )

ميلان جاليتش ( يوغوسلافيا )

فيكتور بونيديلينك ( الأتحاد السوفيتي )

دراجوسلاف سيكولاريتش (يوغوسلافيا )

بوريفوي كوسيتش ( يوغوسلافيا )