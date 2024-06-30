الجيش أعلن انتشال جثة شخص بعدما غرق في البحر قبالة بلدة كفرعبيدا

أعلنت قيادة الجيش، في بيان، أن وحدة من الجيش تمكنت من انتشال جثة شخص بعدما غرق في البحر قبالة بلدة كفرعبيدا- الشمال أثناء ممارسته السباحة، ويجري البحث عن شخص آخر كان برفقته.

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