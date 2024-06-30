شركة طيران إسرائيلية: عمال أتراك رفضوا تزويد إحدى طائراتنا بالوقود بعد هبوطها اضطراريا في تركيا

ذكرت شركة "العال" الإسرائيلية للطيران أنه لم يُسمح لإحدى طائراتها التي كانت متجهة من وارسو إلى تل أبيب بالتزود بالوقود في مطار أنطاليا، بعد قيامها بهبوط اضطراري في تركيا لإجلاء راكب لأسباب طبية.

وقالت شركة العال في بيان إن العمال الأتراك في مطار أنطاليا رفضوا تزويد الرحلة LY5102 بالوقود قبل إقلاعها إلى تل أبيب.

وأضافت أن "العمال المحليين رفضوا تزويد طائرة الشركة بالوقود رغم أن الحالة كانت طبية"، مضيفة أنه تم إجلاء راكب لتقديم العلاج له.

وأشارت الشركة أن الطائرة أقلعت بعد ذلك إلى رودس في اليونان حيث "ستتزود بالوقود قبل توجهها إلى إسرائيل".

وتدهورت العلاقات بين تركيا وإسرائيل منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول واستمرار قصف المدنيين، وتم إلغاء جميع الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين منذ ذلك الحين.

وأكدت مصادر دبلوماسية تركية بحسب فرانس برس أنه تم السماح للطائرة بالهبوط اضطراريا اثر تعرض أحد ركابها لوعكة صحية.

وقال مصدر دبلوماسي تركي "كان من المقرر تزويد الطائرة بالوقود لاعتبارات إنسانية، لكن مع اقتراب الانتهاء من الإجراءات، قرر قائد الطائرة المغادرة بمحض إرادته".