"كولر بيحب الجمهور".. مدرب المنتخب السابق يكشف أسلوب لعب الترجي أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومدرب المنتخب السابق، أسلوب اللعب الذي سيعتمد عليه فريق الترجي التونسي، في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي، في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال ضياء السيد في برنامج تلفزيوني على قناة المحور: "مدرب الترجي ميجيل كاردوزو، سيخوض مباراة الأهلي اليوم بنفس الفكر، وبنفس التنظيم، والتحفظ الدفاعي، لمباراة الذهاب".

أضاف: "مدرب الترجي يعمل على عدم استقبال أهداف، ولكنه يستطيع بفرصة واحدة أن يجعل الأمور صعبة على الأهلي، فريق صن داونز أهدر أمامهم العديد من الفرص، لكنهم سجلوا الهدف من فرصة واحدة".

وأوضح: "كولر سيضع الخطة والتشكيل المناسب للأهلي أمام الترجي، فهو يحب تواجد الجماهير في الملعب، وسيعمل على الاستحواذ بجانب صناعة الفرص، واللاعبين جاهزون للمباراة، ولا أفضل لاعب على آخر".

أكمل: "مدرب الأهلي وضع حساباته للمباراة ومتأكد أن اللاعب الذي سيشارك سيؤدي بشكل جيد، والكرات الثابتة نقطة قوة لفريق الترجي، والأحمر نجح في تحجيم ذلك في مباراة الذهاب، ولكن يجب أن يكون التركيز أكبر في مباراة اليوم".

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