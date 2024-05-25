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تعرف علي قائمة الممنوعات في مباراة الأهلي و الترجي بنهائي دوري ابطال أفريقيا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة الأفريقية للتأمين على الممنوعات الخاصة بمباراة الاهلي و الترجي التونسي المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة  فى إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 

 وجاءت  كالتالي :

قائمة الممنوعات 
- الشعلات الحراريه الولاعات الكبريت 
-   المشروبات المحفوظه فى معلبات معدنيه الكانز أو زجاجات زجاج  يسمح بدخول العصائر والمياه المحفوظه فى زجاجات بلاستيكيه ولكن بعد نزع الغطاء.

- مواد حفظ الطاقه مثل الباور بنك والأسلاك الكهربائيه مثل الشواحن والهاند فرى.
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- المواد الدعائيه او اللافتات التى تحمل شعارات سياسيه أو دعائيه أو إعلانيه يسمح فقط بدخول أعلام النادى الأهلى وعلم مصر 
- اقلام الليزر والصافرات التى تشبه صافرة الحكام والتى تسبب تشويش على أرض الملعب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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