تعرف علي قائمة الممنوعات في مباراة الأهلي و الترجي بنهائي دوري ابطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة الأفريقية للتأمين على الممنوعات الخاصة بمباراة الاهلي و الترجي التونسي المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

وجاءت كالتالي :

قائمة الممنوعات

- الشعلات الحراريه الولاعات الكبريت

- المشروبات المحفوظه فى معلبات معدنيه الكانز أو زجاجات زجاج يسمح بدخول العصائر والمياه المحفوظه فى زجاجات بلاستيكيه ولكن بعد نزع الغطاء.

- مواد حفظ الطاقه مثل الباور بنك والأسلاك الكهربائيه مثل الشواحن والهاند فرى.

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- المواد الدعائيه او اللافتات التى تحمل شعارات سياسيه أو دعائيه أو إعلانيه يسمح فقط بدخول أعلام النادى الأهلى وعلم مصر

- اقلام الليزر والصافرات التى تشبه صافرة الحكام والتى تسبب تشويش على أرض الملعب.