متابعة حية الآن.. مباراة الأهلي والترجي مباشر اليوم 25 مايو نهائي ابطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - مباراة الأهلي والترجي مباشر اليوم 25 مايو نهائي ابطال أفريقيا

متابعة حية الأهلي والترجي اليوم يلا شوت، تتجه أنظار الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة لمشاهدة نهائي أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي في المواجهة الحاسمة التي يتحدد من خلالها بطل نسخة دوري أبطال أفريقيا 2024، ويسعى النادي الأهلي إلى تعزيز هيمنته على دوري الأبطال عندما يلتقي الترجي الرياضي مساء اليوم السبت حيث يطمح إلى تعزيز رقمه القياسي والتتويج بلقبه الثاني عشر في تاريخه، بعد وصوله إلى النهائي للمرة الخامسة على التوالي، متطلعًا إلى تحقيق البطولة الرابع خلال النهائيات الخمسة الأخيرة، وسيحظى المارد الأحمر بدعم أكثر من 50 ألف مُشجع المدرجات، يلا كورة مباراة الأهلي اليوم.

مباراة الأهلي والترجي مباشر اليوم 25 مايو نهائي ابطال أفريقيا

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي

حراسىة المرمى : مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة ومحمد هانى.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق.

خط الهجوم : وسام أبو على وبيرسى تاو وحسين الشحات.

دخل الشياطين الحمر مباراة الذهاب من النهائي سعياً لوضع يد واحدة على اللقب والفوز باللقب القاري للمرة الثانية عشرة، لكنهم كانوا مذنبين بافتقارهم إلى القدرة المتطورة أمام المرمى حيث تعادلوا بدون أهداف مع تونس. من العيار الثقيل الترجي التونسي يوم السبت الماضي.

لــــمشاهدة البث المباشر الآن مباراة الاهلي والترجي “اضغط هنا”

لــــمشاهدة البث المباشر الآن مباراة الاهلي والترجي “اضغط هنا”

تم إطلاق ما مجموعه 20 تسديدة بين الجانبين في ملعب أولمبيك حمادي العقربي، ولكن مع محاولة واحدة فقط على المرمى، لم يتمكن أي من حارسي المرمى من التقاط الكرة من الشباك، وكان التعادل بالتأكيد نتيجة عادلة. انعكاس

مع نتيجة نهاية الأسبوع الماضي، يكون الأهلي قد خاض 19 مباراة متتالية دون هزيمة في دوري أبطال أفريقيا، حيث حقق 12 فوزًا و7 تعادلات بينما حافظ على شباكه نظيفة 16 مرة واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط في ذلك الوقت.

بعد أن خرج من تونس سالماً، سيدعم الأهلي نفسه ليضمن لقبه الرابع في دوري أبطال أوروبا في السنوات الخمس الماضية بعد مسيرته الرائعة أمام الترجي.

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين توغاي – ياسين مرياح ـ محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: حسام تقا – غيلان شعلالي – روجيه أوهولو.

خط الهجوم: يان ساس – رودريغو رودريغيز – حسام الدين غشة.

ينتظر أن تقوم عدة قنوات عالمية بنقل مواجهة القمة بين الأهلي المصري والترجي التونسي و ستكون على النحو التالي :

beIN Sports HD 6 (علي محمد علي)

beIN Sports HD 6 (عصام الشوالي)

beIN Sports Fr 10 HD max

Ziggo Sport Voetbal

Sport TV6 Portugal

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