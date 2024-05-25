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انطلاق اختبارات قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي

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ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت اختبارات قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي في التاسعة  صباح اليوم السبت الموافق 25 من الشهر الجاري على الملعب الفرعي بالنادي الإسماعيلي

و تقام الاختبارات على فترتين من 9 صباحا حتى 12 ظهرا و من 4 عصرا حتى 7 مساء و تكون بداية من مواليد 2005 حتى 2017

و حرص النادي على توفير سبل الراحة لأولياء الأمور بتوفير مكان مخصص لهم داخل النادي بجانب الملعب الفرعي

و تكونت لجنة تقييم و اختيار اللاعبين من كلا من محمود جابر و خالد القماش و أشرف خضر و إسماعيل توتو و سيد الحداد و رضا صديق و أحمد قناوي و وحيد شعيب و أحمد عبده و إيهاب كمال

و يشرف على اللاعبين أثناء الإختبار محمد الوحش و نور مكي و مودي سعدالله

و حرص مسئولو قطاع الناشئين بالنادي على وجود دكتور و عدد من أخصائي العلاج الطبيعي بالقطاع و ذلك تحسبا لتعرض أي لاعب للإصابة أو الإجهاد بسبب حرارة الطقس

و حرص محسن عبد المسيح و شوقي عوض عضوا مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على الحضور مبكرا في  اليوم الأول من الاختبارات
و أشاد محسن عبد المسيح بالتنظيم الجيد في اليوم الأول و والإقبال الكثيف للمتقدمين للاختبار

وأكد  حرص النادي على توفير كل سبل الراحة للاعبين و أولياء الأمور و إعطاء الفرصة لكافة اللاعبين المقدمين للاختبار من أجل التقييم السليم

و أضاف أن الإسماعيلي نادي كبير و عريق و يعلم مدى حرص الأولاد على التقدم لاختبارات الناشئين و أن اللعب للنادي يمثل حلم لهم و يأمل أن تفرز الاختبارات نواة للمستقبل

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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