كاف يفاجئ الاهلي والترجي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر له في الثامنة مساء اليوم.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الذهاب بين الاهلي والترجي، حيث يسعى المارد الأحمر للفوز في مباراة اليوم بأي نتيجة من أجل حسم لقب البطولة رسميًا.

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وفاجأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الاهلي والترجي التونسي في مباراة اليوم، حيث تم تخصيص 24 كاميرا بـ22 مصورًا

لنقل نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما قرر تعيين مخر إسباني لإخراج المباراة على أن يعاونه 4 فنيين أجانب.

وسبق للنادي الاهلي وأن توج بلقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة من قبل، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية، فيما سبق للترجي وأن توج بلقب البطولة أربع مرات من قبل.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” حصول الفريق المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا على 4 مليون دولار، ما يعادل 200 مليون جنيه، فيما يحصل الوصيف على مبلغ 2.5 مليون دولار.