جائزة مالية ضخمة لـ بطل دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي نظيره الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها في تمام الثامنة مساءً.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الذهاب بين الاهلي والترجي والتي لعبت في رادس السبت الماضي، حيث يسعى المارد الأحمر للفوز في مباراة اليوم من أجل حسم لقب البطولة رسميًا.

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كم يحصل بطل دوري أبطال إفريقيا؟

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” زيادة الجوائز المالية للفريق المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، حيث يحصل الفائز في مباراة اليوم على 4 مليون دولار، ما يعادل 200 مليون جنيه مصر، فيما يحصل الوصيف على مبلغ 2.5 مليون دولار.

وسبق للمارد الأحمر وأن توج بلقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة من قبل، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين، فيما حصل الترجي التونسي على لقب دوري أبطال إفريقيا أربع مرات، آخرها عام 2018.

ويتوقع أن يدفع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للاهلي بتشكيل للفريق مكون من..

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: كريم فؤاد (كوكا)، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق.

الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي