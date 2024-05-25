الامارات | العين بطلاً لدوري أبطال آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق العين فوزا كبيرا على فريق يوكوهاما الياباني بنتيجة 5-1 في مباراة الإياب التي جمعت الفريقان في استاد هزاع بن زايد بالعين، ليتوج الفريق باللقب بمجموع المباراتين بنتيجة 6-3 ليتربع الزعيم العيناوي على لقب دوري أبطال آسيا، ويضمن صعوده إلى كأس العالم للأندية

ونجح العين في السيطرة على المباراة بفضل الموهوب المغربي سفيان رحيمي الذي نجح في إحراز هدفين في المباراة وأحرز كاكو هدف من ركلة جزاء ثم أكد لابا كودجو أنه الأفضل وأحرز هدفين في ظهوره الأول مع الفريق في الأدوار الإقصائية ونجح في إحراز هدفين لتنتهي المباراة بنتيحة 5-1.

ويذكر أن العين كان قد أحرز البطولة لأول مرة في عام 2003 ونجح بعد 21 عاما في التتويج باللقب للمرة الثانية ليكون بطلا لأسيا في عام 2024